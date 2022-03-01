Doğalgaza savaş zammı geldi!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş doğalgaz fiyatlarını da etkiledi. Buna göre mesken ve sanayide fiyatlar sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yüzde 18,3 zam yapıldı



Doğalgazda dünyanın en büyük tedarikçilerden biri olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ardından da Moskova'ya bir dizi yaptırımların uygulanmasıyla doğalgaz fiyatlarında artış bekleniyordu. Aylık olarak hesaplanan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

SANTRALLERE YÜZDE 18,3 ZAM

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.