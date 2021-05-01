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Doğalgaza yine zam geldi

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi

Doğalgaza yine zam geldi
01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:42

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 1 Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 12 artış yapıldı.
Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Etiketler; #doğalgaz #doğalgaz zam #zam
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