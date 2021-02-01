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Doğalgaza zam geldi!

Havaların soğumasıyla birlikte tüketimi artan doğalgaza bir zam daha geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şubat ayında konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına yüzde 1 zam yapıldı

Doğalgaza zam geldi!
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:54

Doğalgaza gelen yeni zammı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., (BOTAŞ) internet sitesinden duyurdu.

Yayımlanan şubat ayı tarife tablosuna göre konut tüketicileri için uygulanan tarifeye yüzde 1 zam yapılarak 1000 metreküp doğalgaz için 1276 lira fiyat belirlendi.

SANAYİ VE OSB’LERE DE ZAMLI TARİFE

BOTAŞ, ticarethaneler için uyguladığı 1000 metreküp doğalgaz satış fiyatını da yüzde 1 artışla 1428 liraya yükseltti. Yine organize sanayi bölgelerine yönelik doğalgaz satış fiyatı da yüzde 1 artarak 1420 lira oldu.

Zamlı tarifenin uygulandığı bir diğer alan da elektrik üretim santralleri oldu. Yüzde 1’lik artışla birlikte santrallere uygulanan 1000 metreküp doğalgaz tarifesi 1428 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #doğalgaz #doğalgaz zam
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