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Doğalgaza zam geldi!

BOTAŞ tarafından yapılan tarife değişikliğine göre, elektrik santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatı yüzde 10 artırıldı

Doğalgaza zam geldi!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:37

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 Ağustos’a yönelik tarife tablosu yayımlandı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

Haneler ve sanayiye satılan doğalgazın fiyatında değişiklik yapılmadı.

Öte yandan, geçen ay doğalgazda mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit bırakılmıştı.

Etiketler; #doğalgaz #doğalgaz zam #elektrik
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