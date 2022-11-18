Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez açıkladı...

Havalar soğumaya başladı. Enerjide artan fiyatlar nedeniyle vatandaşları korku sardı. Mevcut faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklama yaptı. Dönmez, aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında bu kış vatandaşların belki de en çok merak ettiği soruya yanıt verdi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bu kış doğal gazda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Aralıkta doğal gaz fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti. Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak. Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak. Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak'.

Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğal gazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

"TÜRKİYE BU KIŞI SORUNSUZ ATLATACAK"

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğal gaza zam yapılmayacak. Türkiye bu kışı sorunsuz atlatacak."