DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
0
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
0
TWITTER'DA İSTİFA DALGASI!
TWITTER'DA İSTİFA DALGASI!
0
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
0

Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez açıkladı...

Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez açıkladı...
18 Kasım 2022 Cuma 13:18

Havalar soğumaya başladı. Enerjide artan fiyatlar nedeniyle vatandaşları korku sardı. Mevcut faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklama yaptı. Dönmez, aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında bu kış vatandaşların belki de en çok merak ettiği soruya yanıt verdi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bu kış doğal gazda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Aralıkta doğal gaz fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti. Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak. Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak. Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak'.

Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğal gazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

"TÜRKİYE BU KIŞI SORUNSUZ ATLATACAK"

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğal gaza zam yapılmayacak. Türkiye bu kışı sorunsuz atlatacak."

Etiketler; #doğalgaz #zam #fatura
Önceki Haber
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti!
Sonraki Haber
Antibiyotik kullanırken dikkat! 21. yüzyılın en büyük sağlık tehlikesi
14 kruvaziyer İzmir rotasını iptal etti!
14 kruvaziyer İzmir rotasını iptal etti!
0
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geliyor!
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geliyor!
0
Akşener, ESİAD toplantısında konuştu: İYİ Parti'nin olmadığı hiçbir denklem kurulamıyor
Akşener, ESİAD toplantısında konuştu: İYİ Parti'nin olmadığı hiçbir denklem kurulamıyor
0
Savaş çıktı, Antalya'da yabancıya konut satışı yüzde 94 arttı!
Savaş çıktı, Antalya'da yabancıya konut satışı yüzde 94 arttı!
0
“Kadınların ekonomiye katılımı yetersiz”
“Kadınların ekonomiye katılımı yetersiz”
0
Benzine bu gece indirim geliyor!
Benzine bu gece indirim geliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.