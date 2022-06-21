Doğanlar Holding: "Ülkemize güveniyoruz"

Doğanlar Holding'in yakın ve uzun vadeli yatırım planlarını paylaşan Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan , "Ülkemize güveniyoruz. Ülkemizin yatırımlarına inanıyoruz. Dolayısıyla 2022 yılında 50 milyon dolarlık bir yatırım öngördük" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan, Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Doruk Doğan ve Ogün Doğan, düzenlenen basın toplantısında İzmir'deki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğanlar Holding'in 3. Kuşak yönetim kurulu üyeleri, Holding'in yakın ve uzun vadeli yatırım planlarını anlattı.

"30 bini aşkın kişiden oluşan bir aileyiz"

Doğanlar Holding'in dört ana sektörde faaliyet gösterdiğini belirten Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan, "Bunlardan ilki mobilya sektörü. Bu sektörde beş markamızla yer alıyoruz. Doğataş Mobilya, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak ve Banyo, Lova Yatak ve e-ticaret markamız Ruum Store markalarımızla sektörde faaliyetlerimiz devam ediyor. 2022 yılında Türkiye genelinde 100-120, yurtdışında ise 15-20 yeni satış noktası açma öngörüsüyle yoluna devam ediyor. Yurtdışında da önemli büyüme hedefleri bulunan mobilya grubumuz, İngiltere, Senegal ve Kuzey Kıbrıs'ta kendi şirketlerini kurdu. Geçtiğimiz aylarda Doğtaş markamız Amerika'da flagship mağazasını açtı. İngiltere'de kurulan firma ile Kelebek markamızın da yakın zamanda yine İngiltere'de mağaza açması hedefleniyor. Doğanlar Holding'in Senegal'deki D'Afric mobilya fabrikası ise Biga markası ile yakın zamanda üretime başlayacak. 2022 yılında Afrika'da bir başka projeye daha başlamayı planlıyoruz. Doğyap'ın İstanbul'daki YenibosnaKentsel Dönüşüm projesini bu yıl içerisinde lanse edeceğiz. 2021 yılında satışına başladığımız Oksijen Evleri'nin ise, bu yılsonunda anahtar teslimlerini yapacağız.Biotrend Enerji ile İzmir'in çöpünü biz işliyoruz. Holding olarak direkt 3200 çalışanımız, 600 bayi çalışanımız ve buna ilave yan sanayi çalışanlarımızla birlikte yaklaşık 8000 kişinin istihdam ettiği bir grup olarak 30 bini aşkın kişiden oluşan bir aile oldu" diye konuştu.

"Ülkemize inanıyoruz"

İnşaat sektöründe çeşitli alt ve üst yapı yatırımları yaptıklarını da belirten Doğan, "Özellikle yurt dışında projelerimiz mevcut. Batı Afrika'nın en büyük sebze-meyve hali projesini Senegal'de gerçekleştirdik. Çanakkale tarafında konut çalışmalarımız var. Geçen yıl 30 milyonluk bir proje çalışması başlattık. İstanbul'da kentsel dönüşüm olarak konut yapacağız. Dördüncü sektörümüz olan perakende alanında da güçlüyüz. 500'ün üzerinde mağazamız var. Bunlardan 150 tanesi de kendi mağazamız. Mobilya grubu olarak perakende olarak büyümeye devam ediyoruz. Ağustos ayında Senegal'de mobilya mağazamızı açacağız. Biga Home markamızla önceliğimiz Batı Afrika. Daha sonra Amerika pazarını hedefliyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Ülkemizin yatırımlarına inanıyoruz. Dolayısıyla 2022 yılında 50 milyon dolarlık bir yatırım öngördük. Mobilya, enerji, perakende ve inşaatta bir hedefimiz var. Enerjide Çanakkale'de devam eden yatırımlar ve kapasite artırımlarımız var. İnşaatta ise kentsel dönüşüm projemiz İstanbul ile devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir yarınlar için değerli yatırımlarımız var"

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Holding İcra Kurulu Üyesi Ogün Doğan ise "Biotrend Enerji, 11 ilde aktif ve yapılmakta olan yatırımlarıyla birlikte Türkiye genelinde toplam 18 tesisiyle faaliyet gösteriyor. Böylece; ilk çeyrek sonunda 750 bin ton atık bertarafı yaparak 1,2 milyon ton CO2 emisyonunu engelledik.Türkiye'de geçen yıl yapımına başladığımız Ayvacık Projesi ve Ezine'de inşaatı halen devam eden biyokütle santralimizi 2022 yılı bitmeden devreye almayı planlıyoruz. İnegöl ve Bergama Entegre Katı Atık tesislerinde yatırımlarımızı ilave fermantasyon tankları içinde vam ettiriyoruz. Yeni üretimler ve kapasite artışları ile beraber, 2022 sonunda 120 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Biotrend Enerji'nin, 2021'deki başarılı halka arzının ardından kurumsallaşma çerçevesinde önemli adımlar attık. Ortağımız olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız sözleşme ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne attığımız imzayla, marka adına önemli açılımlar gerçekleştirdik. Bu yılın ilk yarısında Biotrend Enerji, ortağımız olan Avrupa Kalkınma Bankası (ERBD) tarafından her yıl düzenlenen ve projelerin bağımsız bir jüri panelinde değerlendirildiği EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde bronz ödülün sahibi oldu. Biotrend Enerji bünyesinde, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için sadece çevre alanında değil, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek için de çalışıyoruz. "Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi", "Hayat Ağacı Kütüphanesi", "Köy okullarına kitaplık ve kamelya projesi" gibi nice projelerimiz mevcut. Sürdürülebilirlik konusu bizler için önemli bir alan. Bu sebeple 2022 yılında şirketimiz içinde sürdürülebilirlik ofisi kurduk"şeklinde konuştu.

"Yeşil dönüşüm, 2022'yi şekillendirecek"

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan da "Biotrend Enerji tesislerinde evsel atıklar, geri dönüşüm ve enerji sektörüne ek olarak tarımsal üretimde de kaynak olarak kullanılıyor. Bu alandaki ilk adımı Sivas'ta topraksız 54 bin m2'lik alana kurulan cam sera ile attık. Burada, Türkiye'de bir ilk olarak AB sertifikalı domatesler yetiştireceğiz. Sadece atıktan enerji üretimi değil, alternatif yenilenebilir enerji üretimi projeleri de gerçekleştiriyoruz. Tesislerde geri kazandırılan atıkların ikinci hammaddeye dönüşümü için AR-GE süreçleri yürütüyoruz. Yeşil dönüşüm çok önemli. Sera gazı emisyonlarına ilişkin hedeflere ulaşmak ve çok taraflı anlaşmaların hükümlerini yerine getirmek için 2022'den itibaren sektörlerde ve şirketlerde yeşil dönüşüm daha da hız kazanacak. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırda karbon düzenlemesi mekanizması için geçiş dönemi de 2022'de başlayacak ve yıl boyu devam edecek. Yarattığımız sera gazı engellemelerini de uluslararası standartlarda sertifikalandırıyoruz. Takasa tabi olan bu sertifikalar uluslararası piyasalarda birer emtia olarak da kullanılıyor. Gönüllü karbon piyasalarında sertifikasyon sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/VerifiedCarbon Standard (VCS) üzerinden projelerimizi geliştiriyoruz. Biotrend Enerji olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İklim Hızlandırma Programı'na kabul edildik. 55 ülkede gerçekleştirilen bu programa ülkemizden katılan atıktan enerji üreten tek şirket olarak önemli bir ilki başardık. Sera gazı emisyonlarımızı azaltarak, karbon ayak izimizi düşürüyoruz. Böylece Avrupa Birliği 2050 Karbon Nötr Kıta Hedefi ve Türkiye 2053 Net Sıfır Hedefi ile uyumlu katkımızı ortaya koyacağız. Biotrend Enerji, iklim dostu bir marka olarak ilerlemeye devam edecek."