Doğru yapısal reformlar Türkiye'yi ayağa kaldırır

Ege Finans Derneği'nin (EFD) düzenlediği "Finans Tadında Sohbetler" toplantısı, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen'in sunumuyla İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ocak, dernek ile ilgili son gelişmeleri ve derneğin devam eden projelerini aktardı. Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konuların her ay değerlendirileceğini ifade eden Ocak, "Risklerden kaçabilmek ve fırsatları yakalayabilmek için hem EFD olarak hem de olaylara vakıf, yetkin kişilerle bu sürece katkı koymaya çalışıyoruz" dedi.

İşbirlikleri fırsatları arttırıyor

"Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler: Fırsatlar ve Riskler" adlı sunumunu yapan Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, küresel ticaretteki engellerin artması nedeniyle meydana gelen yavaşlamanın küresel büyümeyi yavaşlattığını ifade etti. John Naisbitt ve Patricia Aburdene tarafından kaleme alınan "Megatrends 2000" kitabından alıntılar yaparak Türkiye'nin geldiği durumu örneklerle anlatan Prof. Dr. Küçüközmen, "Küresel ticaretin yönünde ciddi değişmeler oldu. Bölgesel işbirliklerinin artmasından dolayı ticaret savaşlarının olumsuz etkileri giderilmeye çalışılıyor. Bu durum ülkemizin bulunduğu bölgede hem risk hem fırsatlar barındırıyor" diye konuştu.

Güçlü Türkiye coğrafyayı etkiler

Hem Türkiye hem de dünyanın yaşadığı ekonomik bunalımından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı şirketlerin risk farkındalığının artması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Küçüközmen, uluslararası bütün gelişmeleri çok iyi okumak gerektiğini belirtti. Küresel gelişmelerin finansal teknolojileri ve diğer teknolojik gelişmelerin Türkiye'yi ciddi şekilde etkileyeceğini ve finansal teknolojilerin tek bir platforma taşınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Küçüközmen " Hem Türkiye'nin hem de dünya ekonomik buhranından dolayı yapısal reformların yapılması için en uygun zaman dilimi içindeyiz. Eğer bu reformlar doğru adımlarla gerçekleştirilirse Türkiye'nin kendini çok kısa sürede tamir edebilme yeteneği var. Kendimizi tamir ettiğimiz takdirde bunun yansımaları yaşadığımız coğrafyaya da etki edecektir. Bizim jeostratejik bir gücümüz var" dedi.