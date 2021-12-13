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Dolar 14 lirayı da aştı!

ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından dolar ve altındaki yükseliş hızlandı. Dolar ve altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Kur 14,11'le, gram ise 810 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar 14 lirayı da aştı!
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:11

Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verisi 39 yılın zirvesine çıktı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6,8 olurken, bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Bu veri sonrası Dolar ve altındaki yükseliş hızlandı.

Dolar geçtiğimiz haftayı 13,88 seviyelerinden, gram altın ise 795 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. Kur 14,11'le, gram ise 810 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.50 itibarıyla dolar 14,04'ten, gram altın ise 806 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,89'dan, çeyrek altın 1.325 liradan, cumhuriyet altını ise 5.388 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.784 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YILIN SON FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor.

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