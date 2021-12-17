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Dolar 16 lirayı da geçti!

Merkez Bankası seri faiz indirimlerine devam ederken dövizdeki yükseliş de sürüyor. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar 16,20'le, altının gram fiyatı ise 937 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar 16 lirayı da geçti!
17 Aralık 2021 Cuma 09:42

Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Haftanın son gününe de yükselişle başlayan dolar 16,20'le, altının gram fiyatı ise 937 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Etiketler; #dolar #dolar 16 #merkez bankası #altın
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