Dolar 16 lirayı geçti! Türk lirasında değer kaybı sürüyor!

Dün enflasyona endeksli tahvil beklentileriyle gerileyen döviz kurları, yeniden yükselişe geçti. Dolar 16 lirayı, Euro 17 lirayı aştı. Rezervlerdeki düşüş ve hükümetin döviz arayışı takip ediliyor

Dolar/TL’de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerinde yaşanan düşüş kalıcı olmadı ve kur bu sabah 16 seviyesini aşarak 16,09'u gördü. Euro/TL’de de 17,26 seviyesi görüldü.

Merkez Bankası (TCMB), doların 16 lirayı aşmaması için kamu bankaları aracılığıyla rezervlerinden döviz satarak örtülü müdahalede bulunuyordu. 20 Aralık 2021 tarihi sonrasında ilk defa bugün dolar/TL’de 16 seviyesi görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda 1,03 seviyelerine kadar gerileyen Euro/dolar paritesinde de bugün 1,0724 seviyesi görüldü. Euro, ABD doları karşısında değer kazandı.

Piyasalarda kur başta olmak üzere ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği sorgulanmaya devam ediliyor.

Bankacılar kurda dün 16’ya yakın seviyelerden başlayan ve 15.7’e kadar devam eden düşüşün kabine toplantısında kamuya yeni döviz kazandırabilecek enflasyon korumalı tahvil gibi bir ürün açıklanacağı beklentisiyle oluştuğunu ve bu beklentinin gerçekleşmemesi sonrası kurda yine dün akşam saatlerinde yükseliş yaşandığını belirttiler.