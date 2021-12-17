Dolar 17 lirayı aştı, Merkez Bankası'ndan müdahale geldi

TCMB dövize bir kez daha müdahale etti. Söz konusu müdahale Merkez Bankası'nın dövize yapmış olduğu beşinci müdahale oldu

Merkez Bankası dolar kurunun bu sabah yükselişe geçerek tarihi zirvesini 17,10'a çıkarması sonra döviz kurlarına müdahalede bulundu. Dolar Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 16,50 lira seviyesine kadar çekildi. Yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi. Söz konusu müdahale Merkez Bankası'nın dövize yapmış olduğu beşinci müdahale oldu.