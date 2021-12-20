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Dolar 17 lirayı da geçti hızla yükseliyor

Cuma günü 17,17 TL ile reko kıran dolar/TL, haftanın ilk iş gününe de yükselişle başladı. Dolar, saat 08.35 itibarıyla 17,40 seviyesini aşarak tarihi rekorunu yeniledi

Dolar 17 lirayı da geçti hızla yükseliyor
20 Aralık 2021 Pazartesi 08:40

Geçtiğimiz cuma günü yükselişi sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Yeni haftaya da artışla başlayan kur, tarihi rekorunu yineledi. Dolar, saat 08.35 itibarıyla 17,40 seviyesini aştı. Gram altının fiyatı ise 1.012 TL ile rekor tazeledi.

Aynı dakikalarda euro 20 TL'yi aşarken, sterlin ise 23,50 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolar fiyatı
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