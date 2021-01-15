Dolar 7.40'ın altına düştü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.63 düşüşle 1,536.82 puanda başladı. Dolar ise 7.40 düzeyinin altına çekildi

Dolardaki yükselişler ve düşüşler ithal ürün kullanmak zorunda kalan Türkiye vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar internette sürekli dolar ne kadar diye arama yapıyor. Dolar'daki düşüş ise sürüyor. Son olarak dolar 7.40'ın altına kadar geriledi.

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti. Dolar iç piyasada da, ABD tahvillerinin yükselişiyle çıktığı 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesiyle 7.40 liranın da altına çekildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ortalama yüzde 2.0 olan enflasyon hedefini yakalayabilmek için, enflasyonun yüzde 2.0'nin üzerine yükselmesine izin vermek gerektiği uyarısı yaptı.

Princeton Üniversitesi'nin düzenlediği webinarda konuşan Powell, Fed'in enflasyon konusunda, kendisini faiz oranlarını değiştirmeye yönlendirecek bir "matematiksel formüle bağlamadığını" vurguladı ve böyle bir formülün işlemesi için "birçok etkenin" gerektiğinin altını çizdi.

Koşulların, Covid-19 salgın krizi yaşanmadan önce bile faiz oranlarını düşürmeye elverişli olduğunun altını çizen Powell, Fed'in "yalnızca teorik enflasyon tehditlerini önlemek için" faiz oranlarını değiştirmekle acele etmeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden da, salgını kontrol altına alabilmek için aşı dağıtımının hızlandırılması ve ekonominin hızla toparlanması için cesur yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki canlandırma paketi teklifinin taslağını

açıkladı.

ABD Kongresi'nde anlaşmaya varılan en son canlandırma tasarısı kapsamında ödenen 600 dolar çeklere ek olarak teklif edilen paket kapsamında 1,400 dolar değerinde çekler ödenecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftasında 777 milyon dolar portföy girişi yaşandı. Bunun 491 milyon doları devlet iç borçlanma senedi (DİBS), 286 milyon doları hisse senedinde gerçekleşti.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 8 Ocak'ta bir önceki haftaya göre yaklaşık 120 milyon dolar yükseldi. Net uluslararası rezervler 1 Ocak haftasında 13.54 milyar dolara gerilemişti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3521 lira ve en yüksek 7.3790 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9346 lira ve en yüksek 8.9821 lirayı gördükten sonra, 8.97 – 8.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.0643 lira ve en yüksek 10.1040 lirayı gördükten sonra 10.10 – 10.11 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21352 - 1.21646 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21369 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda karışık bir seyir gözlendiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ılımlı mesajları ve ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı mali destek paketine rağmen salgın ile ilgili kaygılarla riskli varlıklar kırılgan bir seyir izledi.

"Fed Başkanı Powell, daha önceki varlık alımlarını azaltma sürecinden ders alındığını ve bu nedenle böyle bir şey olacaksa da çok açık şekilde iletişiminin yapılacağını söyledi. Son olarak Powell mevcut ekonomik tabloda sıkılaşma yönünde bir adımı tartışmak için çok erken olduğunu vurguladı.

"Bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son toplantısına ait tutanaklar uygulanan politikaların limitlerine yaklaştığına dikkat çekerken, öncü hesaplamalar bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’nın 2020 yılını yüzde 5.0 daralma ile tamamladığına işaret etti.

"Yeni seçilen Başkan Biden ise ABD piyasaları kapandıktan sonra 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde bir mali destek paketi açıkladı. Paket hanehalkına 1,400 dolarlık nakit desteği, 400 milyar dolarlık salgınla mücadele ve aşı dağıtımına ayrılan kaynağı ve 350 milyar dolarlık eyalet ve yerel yönetimlere yapılacak desteği içeriyor.

"Bu tablo içinde gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri günü pozitif tamamlasa da gelişmiş ekonomiler tarafında karışık bir tablo ortaya çıktı. ABD tahvil faizleri yükselse de dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. Altın ve ham petrol fiyatları hafif yükselişle günü tamamladı.

"Bu ortamda Türk finansal varlıklarda ayrışma yaşandı. Kasım ayı özel sektör dış borç verileri kısa vadelilerdeki artışa karşın uzun vadeli borçlardaki gerilemeyi teyit ederken, haftalık frekanstaki veriler Ocak ayının ilk haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara yönelik devam eden ilgisini ve yurtiçi yerleşiklerdeki döviz talebinin hafiflediğini ortaya koydu.

"Ancak hisse senetleri dünü düşüşle tamamlarken, tahvil faizleri yataya yakın kapandı. TL ise dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.6 değer kazandı.

"Yeni güne küresel piyasalar ABD’deki mali destek paketinin yansımalarıyla pozitif başladı. Çin’de artan COVID-19 vaka sayıları ve kısıtlamalar ise iyimserliği sınırlayan unsur olarak öne çıkıyor. Gün içinde salgınla ilgili gelişmelerin yanında Euro Bölgesi Kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile ABD Aralık ayı perakende satışlar, sanayi üretimi ve üretici fiyatları enflasyonu verileri takip edilecek.

"Yurtiçinde Hazine Aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor.

"Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye’ye yönelik beklentilerinde güncelledi. Buna göre 2020 için daha önce yüzde 1.3 daralma öngörüsünü yüzde 0.2 daralma şeklinde iyileştirirken, 2021 yılına ilişkin tahminlerini yüzde 2.9’dan yüzde 2.6’ya indirdi.

"OECD raporda, Türkiye’nin salgından tam anlamıyla toparlanmasının zaman alacağını ifade ederken, hedefli teşvikler ve yapısal reformların toparlanmayı destekleyeceğini belirtti."