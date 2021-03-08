Dolar 7.54 lira düzeyinde

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.50 artışla 1,549.62 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.80, BIST Mali Endeks yüzde 0.38 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı

Dövizler yeni haftaya, geçen haftanın son işlem günündeki kapanış düzeylerine yakın başladı. Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın internet blogunda yayımlanan "'Kalıcı fiyat istikrarı' için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısında, "Güven veren bir para politikasının, kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık" dedi.

Önümüzdeki dönemde de, "güven odaklı para politikası" aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda "emin adımlar atmayı" sürdüreceklerinin altını çizen Ağbal, "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 9.4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz; ancak bu konudaki risklerin de farkındayız" dedi.

Para politikasındaki sıkı duruşu, yüzde 5.0 hedefini elde edene kadar sürdüreceklerini vurgulayan Ağbal, "Enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız" dedi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4989 lira ve en yüksek 7.5462 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8190 lira ve en yüksek 9.0058 lirayı gördükten sonra, 8.97 – 8.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.3768 lira ve en yüksek 10.4462 lirayı gördükten sonra 10.41 – 10.42 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.18987 - 1.19324 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18924 düzeyindeydi.

Ünlü Menkul Değrler Yatırım'dan Murat Akyol, "Son haftalarda daha çok tahvil faizlerindeki değişim doğrultusunda yön bulmaya çalışan küresel piyasaların yeni haftada da benzer doğrultuda hareket etmesini bekliyoruz" dedi ve ekledi:

"Öyle ki, Fed Başkanı Powell’ın tahvil faizlerindeki hareketliliği müdahale etmeyi gerektirecek nitelikte görmemesinin ve güçlü verilerin ardından yükseliş eğilimi hız kazanırken bu hafta ise ABD’deki ihale

sonuçlarının ortaya koyacağı tablonun getiri eğrisinde volatiliteyi artırabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca enflasyonist beklentilerin ön planda olduğunu düşünürsek ABD’den açıklanacak olan TÜFE rakamı

da haftanın önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Diğer taraftan Perşembe günkü toplantısında ise Fed’in ardından bu kez ECB’nin tahvil faizlerindeki yükselişi nasıl değerlendirdiğini izleyeceğiz."

TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı Cuma günü karı şık bir seyir izledi" denildi ve şöyle devam edildi:

"ABD’deki güçlü Şubat ayı tarım dışı istihdam verileri ekonominin toparlanma hızına ilişkin beklentileri desteklerken, aşılama faaliyetleri konusundaki olumlu haberlerle birlikte hisse senetlerinin yükselişinde rol oynadı. Ancak diğer pek çok finansal varlıkta yüksek seviyedeki ABD faizlerinin etkisiyle fiyatlar baskı altında kaldı.

"Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri Cuma gününü düşüşle tamamlarken, ABD borsalarındaki yükselişin etkisiyle MSCI dünya endeksi yükseldi. Dolar hem diğer gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlenirken, ham petrol fiyatlarında yükseliş devam etti.

"Yurtiçinde finansal varlıklar küresel eğilimlerin etkisi altında seyretti. TCMB Başkanı Naci Ağbal yayınladığı blog yazısında gerekmesi halinde ilave faiz artırımı yapılacağını yinelerken, mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün görünmediğini belirtti.

"Öte yandan, Hazine Şubat ayı nakit dengesi faiz giderlerindeki azalışın etkisiyle hafif toparlansa da genel olarak salgın dönemi etkilerini yansıtmayı sürdürdü.

"Bu haber akışı altında Borsa İstanbul gösterge endeksleri günü hafif yükselişle tamamlarken, tahvil faizleri ve ülke risk primi yükseldi. Küresel eğilimlerin etkisiyle TL satış baskısı altında kalırken, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kaybetti.

"Yeni günde ise küresel piyasalarda risk iştahı karışık bir seyir izliyor. ABD Senatosu 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali destek paketini kabul ederken, hafta sonu Çin’de açıklanan Şubat ayı dış ticaret fazlası beklentilerin üzerinde geldi. Bu sabah Suudi Arabistan’da bir petrol limanına füze saldırısı yapılırken, ham petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı.

"Bu nedenle Asya piyasalarında risk iştahı kırılgan bir seyir izliyor. Gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberlere ek olarak Almanya Ocak ayı sanayi üretimi verileri izlenecek.

"Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olmayı sürdürebileceği düşünülüyor.

"Mali destek paketi ABD Senatosu’ndan oy çokluğu ile geçti. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali destek paketi Senato’da oy çoğunluğu ile kabul edildi. Buna göre yıllık geliri 75 bin doların altında olan kişilere 1400 dolar doğrudan nakit desteği sunulacakken, 9.5 milyon kişiye haftada 300 dolarlık işsizlik ödeneği yapılacak. Mali teşvik paketi, virüsün yayılmasını durdurmak amacıyla aşılama ve test programı için 160 milyar dolarlık bir ödeme öngörürken, devlet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık para yardımını içeriyor.

"Pakette ayrıca belirlenen koşulları karşılayan havayolu şirketleri için 14 milyar dolar, havayolu tedarikçilerine 1 milyar dolar, havalimanları için de 8.0 milyar dolar ayrıl ırken, kısıtlamalardan etkilenen restoranlar için 25 milyar dolarlık destek bulunuyor."