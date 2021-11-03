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Dolar 9,64'ü gördü!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,64 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar 9,64'ü gördü!
03 Kasım 2021 Çarşamba 11:52

Dün en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,6161 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6031'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 9,6380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazanarak 11,1620'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 13,1180'den satılıyor.

Dolar endeksi, 94,1 seviyelerinde yatay hareket ederken, avro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki toplantısından çıkacak kararlar öncesinde döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini dile getiren analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 93,4 seviyesinin destek, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


Kaynak: AA
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