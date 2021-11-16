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Dolar, altın, euro rekor üstüne rekor kırıyor

TL'de yaşanan değer kaybı sonrası döviz ve altından her gün yeni bir rekor geliyor. Dolar 10,13'le, euro 11,54'le, gram altın ise 608 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Dolar, altın, euro rekor üstüne rekor kırıyor
16 Kasım 2021 Salı 10:09

Dolar, ABD'de enflasyon verisinin geçtiğimiz hafta 31 yılın zirvesini görmesinin ardından Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandırdı. Dolar, bu gelişme sonrası cuma günü 10 lira sınırını aştı. TL'de yaşanan değer kaybı sonrası her gün yeni bir rekor gelmeye başladı.

DOLAR, EURO VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dün Dolar 10,07 ile, gram altın 604 lirayla, euro ise 11,53 lirayla zirveyi görmüştü. Yeni güne de rekorla başlayan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi. Saat 09.50 itibarıyla dolar 10,13'le, gram altın 608 lirayla, euro ise 11,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 998 liradan, cumhuriyet altını ise 4.064 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.866 dolar seviyesinde bulunuyor.

TL NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 20'ye dayanırken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine gitmesi ve iki gün sonraki toplantıda faiz indirimine devam edileceği beklentisi, TL'de değer kaybına neden oluyor. ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

Etiketler; #dolar #altın #euro #tl değer kaybı
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