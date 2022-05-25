Dolar bastı gaza gidiyor! Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,20 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,0964'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 16,1960'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 17,3140'tan, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 20,3220'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün aşağı yönlü hareketine devam ederek 101,6 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yeniden 102,1 seviyesine yükseldi. Avro/dolar paritesi de dün 1,0750 ile bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0690 seviyelerine geriledi.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden de 50 baz puanlık faiz artırımı sinyalleri gelmesinin, dolar endeksinin yeniden 102'nin üzerine çıkmasını sağladığını aktaran analistler, bu akşam açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) mayıs ayı toplantı tutanaklarının döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 102,5'in direnç, 101'in ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.