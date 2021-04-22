Dolar'da hızlı yükseliş sürüyor. Dolar 8.30'un üzerine gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.13 düşüşle 1,315.49 puanda başladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.23, BIST Mali Endeks yüzde 1.07, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.16 eksideydi.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada 8.30 lira sınırının üzerine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında politika faiz oranını yüzde 0'da, gösterge mevduat faiz oranı yüzde -0.5'te tutması bekleniyor. ECB, para politikası kararını TSİ 1445'te açıklayacak, ardından ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 1530'da basın toplantısı düzenleyecek.

Lagarde 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, dünya çapında aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra ekonomiye sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel ekonomik görünümün iyileştiğini vurguladı. Lagarde, buna karşın, daha net bir görünümün, koronavirüs pandemisindeki gelişmeler ve Covid-19 aşısının piyasaya sürülme hızına bağlı belirsizliklerin etkisinde olmayı sürdürdüğü uyarısı yaptı.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da aynı gün, Pandemi Acil Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının yılın ikinci çeyreği sonunda azaltılabileceğini söyledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.1672 lira ve en yüksek 8.3145 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,

- euro en düşük 9.8213 lira ve en yüksek 10.5946 lirayı gördükten sonra, 10.00 – 10.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.3785 lira ve en yüksek 11.5630 lirayı gördükten sonra 11.58 – 11.59 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20291 - 1.20478 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20323 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları sert satışlar sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. ABD borsalarında “değer” ve “ekonomi açılıyor” hisselerinin öncülüğünde güçlü bir toparlanma görülüyor. Havacılık, otomotiv, bankacılık, demir çelik hisseleri yükselişte başı çekiyor.

"Türkiye varlıkları satış dalgasında en ağır yaralananlar arasında yer aldı. MSCI Türkiye yüzde 2.5 kayıpla en çok kaybettiren borsa endeksi konumunda. Kritik 1350 desteğinin kırılması ile devreye giren zarar-durdur emirleri satışların şiddetini artırdı.

"Sanayi hisselerinin bankaların iki katından fazla değer kaybettiği satış dalgası BİST30’dan BİTST TÜM’e derinleşerek yayılıyor. İlk çeyrek beklentisi nedeniyle güçlü duran şirketlerin de dahil olduğu satış dalgasından kaçabilen şirket yok denecek kadar az.

"Dünya borsalarındaki toparlanma çabalarına paralel Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış olması lazım. Ancak Türk lirasında görülen kayıplar ve CDS'deki artış tepki alışının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor.

"Tepki alışı gelirse, son iki gündür satış dalgasında daha çok değer kaybeden güçlü sanayi şirketleri ve holdingler tepki alışında başı çeker. Yabancı satışı devam ederse 1,300 seviyesi zarar durdurmak için kullanılmalı.

"Dünya piyasalarındaki satışları küresel risk iştahında kalıcı bir bozulmadan ziyade sağlıklı bir düzeltme olarak görüyoruz. Aşılanma oranının artmasıyla Mayıs sonu itibariyle salgının kademeli olarak kontrol altına alınacağına ve normalleşme senaryosuna dönüleceğine inanıyoruz.

"Halka arz baskısı veya yabancı satışının devam etmesi nedeniyle borsada oluşan gerilemeleri orta vadeli yatırımcılar alış fırsatı olarak kullanabilir."