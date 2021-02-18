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Dolar'da son durum ne?

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı Perşembe gününün erken saatlerinde dolar 7.0 liranın altında işlem görüyordu

Dolar'da son durum ne?
18 Şubat 2021 Perşembe 09:16

Hazine Salı günü düzenlediği 2 ve 5 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihraçları ile yaklaşık 5.5 milyar lira borçlandı ve Şubat ayında toplam 45 milyar lira olarak öngörülen borçlanma 27 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,529 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.14 düşüşle 1,540.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.39 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9619 lira ve en yüksek 6.9848 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

- euro en düşük 8.3861 lira ve en yüksek 8.4187 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6588 lira ve en yüksek 9.6937 lirayı gördükten sonra 9.67 – 9.68 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20355 - 1.20506 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20932 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"BIST 100 Endeksi’nde önceki günkü satışların ardından dün kararsız zayıf bir görünüm vardı. Endeks gün içi geri çekilmelerde 1,520 üzerinde tutunmayı başarsa da yukarıda 1,550 ve 1,560’daki dirençleri aşacak güce de ulaşamadı.

"Yurtdışı piyasalarda da son günlerde momentumun zayıflamış olması endeks tarafındaki zayıflığın nedenlerinden. Bugün 14:00’da sonuçları açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı, kurlar ve Borsa İstanbul üzerinde sert etkiler oluşturabilir.

"Bu nedenle toplantı sonrası oluşacak fiyatlamaya karşı her iki yönde de riskin sınırlanmasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere endekste referans olarak 1,520 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #merkez bankası
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