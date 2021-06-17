Dolar'da yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından, iç piyasada dolar yeni güne 8.60 liranın üzerinde başladı

Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesi (Federal Open Market Committee - FOMC) açıklamasında, "Fed, bu zorlu zamanlarda, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlı olarak, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.

Para politikasındaki kapsamlı değişikliklerin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğinin sinyalini veren FOMC katılımcısı 18 politika yapıcıdan 13'ü 2023'te faizlerde "artış", 11'i 2023'te iki tane 25 baz puanlık faiz artışı öngördü.

İç piyasada gözler, bugün 14:00'te açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Analistlere göre, Türkiye'de politika faizinin yüzde 19 ile yüksek düzeyde bulunması, liranın daha çok değer yitirmesini sınırlandıran en önemli unsur olmayı sürdürüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,444 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.78 düşüşle 1,431.31 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.99, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.6029 lira ve en yüksek 8.6354 lirayı gördükten sonra, 8.61 – 8.62 lira aralığında,

- euro en düşük 10.3325 lira ve en yüksek 10.3693 lirayı gördükten sonra, 10.34 – 10.35 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.0539 lira ve en yüksek 12.0953 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19841 - 1.20063 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19828 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın "Endeksin güne satıcılı başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şöyle devam edildi:

"Fed toplantısı sonrası ABD vadeli piyasalarında satış baskısı altında toparlanma çabalarının zayıf kaldığını gözlemliyoruz.

"Yurt içinde de satıcılı eğilim ile başlanmasını ve devamında yurt dışı piyasalardaki eğilimlerle uyumlu hareket etmesini bekliyoruz.

"Önemli direnç seviyesi olan 1,462 üzerinde kalıcılık gösteremeyen endekste aşağı yönlü hareketler küresel piyasalardaki satış ile ivmelenebilir.

"Bu bağlamda endekste aşağı yönlü hareketlerde 1,410 ve 1,393 önemli destek seviyeleri takip edilebilir.

"Yukarı yönlü hareketlerde 1,445 ve 1,462 seviyelerini önemli direnç olarak izliyoruz.

"Bugün 14:00’te TCMB faiz kararı yakından izlenecek olup karar metninde para politikasına yönelik ifadeler endekste volatiliteyi artırabilir."