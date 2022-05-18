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Dolar durdurulamıyor! 16 liraya dayandı!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,96 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar durdurulamıyor! 16 liraya dayandı!
18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:55

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,2 üzerinde 15,8926'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 15,9570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 16,7830'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 19,8040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, arka arkaya 3 işlem günü düşüş kaydetmesinin ardından bugün yeniden yükselişe geçerek önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 103,6'da dengelendi. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 değer kaybederek 1,0520'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda net ve inandırıcı düşüş görene kadar faiz artırımlarına devam edeceklerini vurgulamasının, küresel çapta resesyon endişelerini artırdığını ve dolar talebinin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar 16
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