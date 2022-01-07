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Dolar düştü ama benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor!

Dolar düştü ama benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor!
07 Ocak 2022 Cuma 14:59

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu gece benzine 63 kuruş motorine ise 94 kuruş zam geliyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,68 dolara çıktı. Petrol fiyatları dün 81,99 dolar seviyesindeydi. Yüzde 0,84 artışı Kazakistan'da doğal gaz zammı nedeniyle 2 Ocak'tan bu yana süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ülkenin petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri körükledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan artış bu gece itibariyle depolara yansıyacak. Sektörden gelen bilgilere göre cumayı cumartesiye bağlayan gece hem benzin hem de motorin fiyatları zamlanacak. Benzine 63 kuruş motorin fiyatlarına ise 94 kuruş zam bekleniyor. Zammın miktarıyla ilgili gün içinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklama yapması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde 46 kez zamlanmıştı. Türkiye'de dolar kurunda yaşanan artış da pompa fiyatlarına yansımış, düşüş olunca ise indirim ÖTV'ye gitmişti. Böylece 1 Ocak 2022'de, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş zam yapılmıştı.

Litre fiyatı 14 liraya dayanacak

Ankara'da 12,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13.61'e İstanbul'da 12,92 liradan 13.55'e, İzmir'de 13 liradan 13.61'e çıkacak.

Motorinin litre fiyatı Ankara'da 13.37 liradan 13.97 liraya çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 13.31 liradan 13.91 liraya, İzmir'de 13.39 liradan 13,39 liraya yükselecek.

Etiketler; #dolar #benzin zam #motorin zam #motorin 94
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