Dolar düştü ama zamlar duruyor

Dolar kuru geçtiğimiz günlerde 8.50'ye kadar yükselmişti. Doların yükselmesiyle birlikte bir çok ürüne zam gelmişti. Dolar şu sıralar 7.40'a kadar düştü ancak gelen zamların hiç biri geri alınmadı

Dolar düştü ama gelen zamlar duruyor. Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte gıda fiyatlarında da neredeyse yüzde 100'e varan artışlar yaşandı. Ancak vatandaşları isyan ettiren bir durum oldu. Dolar kuru düşse de gıda fiyatlarında düşüş görülmüyor.

Konuyla ilgili Türkiye gazetesine açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Dövizin ateşinin yükseldiği zamanlarda maliyetler bahane edilerek tüm ürünlere zam geldiğini ancak dövizde düşüş olduğunda aynı hızla indirim yapılmadığını söyledi.

2020 yılının sonlarına doğru dolar kurunun 8.57'ye kadar yükseldiğini anlatan Palandöken, bu artış üzerine gıdaya, elektronik ürünlere, su, elektrik, doğalgaza zam yapıldığını söyledi.

Ancak 2021 yılı ile kurun 7.40'a kadar indiğini belirten Palandöken, yapılan bu zamların hiçbirinin geri alınmadığını ifade etti. Dövizdeki oynaklığın fırsata çevrildiğini belirten Palandöken, "Dünyadaki gelişmelere ve dış politikaya bağlı olarak, bu oynaklık üzerinden menfaat sağlanmamalı. Zaten pandemi döneminde yalnızca zaruri ihtiyaçları için harcama yapan vatandaşımız, bir de bu gereksiz fiyat artışlarıyla zorlanmamalı. Vatandaşın alım gücü hesaba katılarak, başta enerji ve akaryakıt olmak üzere tüm kalemlerde indirime gidilmeli" şeklinde konuştu.