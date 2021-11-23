ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
0
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
0

Dolar, euro, altın rekor kırıyor, TL değer kaybına devam ediyor

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar 12.50'yi, euro 14.06'yı, gram altın ise 720 lirayı görerek rekor tazeledi

Dolar, euro, altın rekor kırıyor, TL değer kaybına devam ediyor
23 Kasım 2021 Salı 11:00

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12.50 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.

EURO VE ALTINDA YENİ REKOR

Dün günü 657 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise dolardaki yükselişe paralel hareket ediyor. Gram altın 720 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dünü 12.65'ten tamamlayan euro ise 14.06 ile rekor kırdı.

FAİZ DÜŞTÜKÇE TL DEĞER KAYBEDİYOR

Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Etiketler; #dolar #dolar 12 #euro #altın #tl
Önceki Haber
Bakan Koca'dan tartışmalı ilaç Favipiravir ile ilgili açıklama
Sonraki Haber
Karısını döverek öldürdü!
Bakan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması
Bakan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması
0
LPG'ye 19 kuruş daha zam geldi!
LPG'ye 19 kuruş daha zam geldi!
0
EİB, yıllık ihracat hedefini 43 gün önce yakaladı
EİB, yıllık ihracat hedefini 43 gün önce yakaladı
0
Gıda fiyatları 11 ayda yüzde 46,2 zamlandı
Gıda fiyatları 11 ayda yüzde 46,2 zamlandı
0
Unun çuval fiyatı iki haftada 160 TL zamlandı. Ekmeğin 4 TL olması bekleniyor!
Unun çuval fiyatı iki haftada 160 TL zamlandı. Ekmeğin 4 TL olması bekleniyor!
0
Bitcoin'in tükettiği enerji dudak uçuklattı
Bitcoin'in tükettiği enerji dudak uçuklattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.