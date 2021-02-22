Dolar güne nasıl başladı? Son durum ne?

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi ve eklendi:

"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir."

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2021 sonunda yüzde 11'e gerileyeceğini ancak merkez bankası hedefinin üzerinde kalacağını, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5.7 artacağını, 2020'de gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 5.3'ü kadar gerçekleşen cari açığın da, 2021'de yüzde 2.9'a gerileyeceğini öngördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,550 ve 1,567 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.90 artışla 1,560.34 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11, BIST Mali Endeks yüzde 1.17 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.05 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9534 lira ve en yüksek 7.0029 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

- euro en düşük 8.4299 lira ve en yüksek 8.4926 lirayı gördükten sonra, 8.47– 8.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7528 lira ve en yüksek 9.2837 lirayı gördükten sonra 9.80 – 9.81 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21125 - 1.21355 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21207 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Son günlerde küresel piyasalarla birlikte Borsa İstanbul’da da momentum zayıflamaya devam ediyor olsa da endeksler zirve seviyelerine yakın seyrini korumaya devam ediyor.

"BIST 100’de de geçtiğimiz hafta tarihi zirveler bir kez daha test edilirken herhangi bir haber akışı olmamasına karşın hafta ortasında gün içi işlemlerde kar realizasyonlarının sertleştiği görüldü.

"Buna karşın endeks haftanın son günü gelen alımlarla haftayı artıda kapatmayı başardı. Endekste bugün kısa vade için 1,550 orta vade içinse 1,521 izlediğimiz önemli destek noktaları olacak.

"Bu seviyelerin altında kapanışlar momentumun daha da zayıflamasına neden olacaktır. Yukarıda ise tarihi zirvenin bulunduğu 1,582 ilk ve en önemli direncimiz konumunda."