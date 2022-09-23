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Dolar güne yükselişle başladı 18,40 lira!

Dolar güne yükselişle başladı 18,40 lira!
23 Eylül 2022 Cuma 10:57

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,40 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 18,4032 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,08 üzerinde 18,3425'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,4000'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 18,0090'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 20,5880'den satılıyor.

Dolar endeksi, 111,8 ile Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, avro/dolar paritesi 0,9770'le 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa ekonomisinde kırılganlıkların artması ile avro üzerindeki baskının da sürdüğüne işaret eden analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin de yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 109,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolar fiyatı
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