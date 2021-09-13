İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0
ONLARA DA KORONA AŞISI!
ONLARA DA KORONA AŞISI!
0

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar ne kadar?
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:05

Geçen haftanın son işlem gününde 8,39-8,48 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,4695 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,4650 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,9750'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 11,6850'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1790'dan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin piyasalardaki risk iştahını azalttığını söyledi.

Bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolar fiyatı
Önceki Haber
CHP'li ilçe yönetimi istifa etti!
Sonraki Haber
Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik
Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik
Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik
0
Çip krizi sürüyor. Otomobil devi üretimi düşürecek!
Çip krizi sürüyor. Otomobil devi üretimi düşürecek!
0
İşsiz sayısı yine arttı!
İşsiz sayısı yine arttı!
0
Çiftçi: İthalata değil, yerli çiftçiye destek verin
Çiftçi: İthalata değil, yerli çiftçiye destek verin
0
Ayakkabı sektörü İzmir'de bayram etti
Ayakkabı sektörü İzmir'de bayram etti
0
Bayraktar'dan devlete çağrı: Girdi fiyatlarına üretici yetişemiyor
Bayraktar'dan devlete çağrı: Girdi fiyatlarına üretici yetişemiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.