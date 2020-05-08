Dolar Ne Olur? Yükselir Mi Düşer Mi?

Dolar ne olur? Son günlerde yükselişini sürdüren ve tüm zamanların rekorunu kıran dolar ilerleyen günlerde ne olacak diye pek çok yatırımcı merak ediyor. Dolar yükselir mi, ne zaman düşer gibi sorular da dolar yatırımı için geç kaldığını düşünenlerin sorduğu başlıca sorular.

Covid-19 virüsü tüm dünyada ekonomileri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu ekonomiler arasında ülkemiz de bulunuyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacının karşlılanması konusundaki bilinmezlik TL üzerinde olumsuz etki etmeye devam ediyor. Bu da doların yükselmesine yol açıyor.

Yurtdışından gelecek döviz ise paritenin bir miktar da olsa rahatlamasını sağlayacaktır değerlendirmelerinde bulunuluyor. Dolar yorum ve analizleri yapılırken elbette arz talep dengesine bakılır. Ancak dolar kurunu etkileyen diğer pek çok faktör de var.

Şimdilik IMF’den kredi alınması masada olmasa da ekonomiye döviz girdisi sağlayacak önlemler de alınmaya başlıyor. Bunların ilki piyasaya borçlanma diğeri ise diğer ülkeler ile yapılacak swap yani değişim anlaşmaları olarak belirtilmekte.

Ekonomi cephesinden yapılan değerlendirmelerde serbest ticaret anlaşması yapılan ülkeler ile swap görüşmelerinin devam ettiği haberleri gelmekte. Dolar kurundaki bu yükselme Merkez Bankası müdahelesinin de gelmesini tetikleyebilir.

Merkez Bankası faiz ve döviz rezervleri gibi para politikası araçları ile kurdaki yükselişi frenleyebilme yetisine sahip. En son alınan kararda faizlerin 100 baz puan indirilmesi kurda hareketlenmeye sebep oldu görüşü yaygın olsa da bu kararın üzerinden günler geçmesi doğruluk payını azaltmakta.

Koronavirüs nedeniyle pek çok ekonomide durgunluk görülüyor. Ayrıca büyüme tahminleri de eksilere çekilde. Pek çok ülkede resesyon beklenirken ülkemiz dahil bazı ülkelerde ise slampflasyon olgusu gündemde. Enflasyon yaşanırken küçülme meydana geldiğinde ekonomide kriz çanları çalıyor demektir. Elbette bunlar tahminden ibaret ve ülkeler gerekli ekonomik önlemleri almakta gecikmiyor.

Ülkemizin sağlık sistemi açısından sıkıntı yaşamaması ve virüs ile mücadelede alınan önlemler vaka sayılarının daha da artmasını önlüyor. Ancak virüsün ekonomik etkileri kendini ciddi şekilde göstermekte. Bulunacak bir aşı veya tedavinin dünyayı oldukça rahatlatacağı umuluyor.

Dolar kuru yükselir mi neden yükselir gibi sorulara Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanırken yabancı yatırımcılara güven vermesi gerektiği aksi halde kurda yükselişin sürebileceği şeklinde cevap veriliyor.

Eğer döviz rezervi azalırsa döviz borcu nedeniyle Türk Lirasına olan baskı artar ve bu da doların yükselmesine neden olur. Düşük faiz ile kurun baskılanması konusunda zorlanma yaşanması da TL üzerindeki bir diğer olumsuz etken olarak karşımıza çıkıyor.

TC Merkez Bankası ile FED arasında bir swap anlaşması olması durumunda ise FED’e TL verilip karşılığında USD alınabilecek. Bu olaslığın hala gündemde olması doların daha da artmasını engellemekte.

Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı, AVM’lerin kapalı olması gibi tedbirleerin yavaş yavaş kalkması ile ekonomide canlanma yaşanması ve bu sayede döviz girişinin olması bekleniyor. Eğer bu durum giderek olumlu hale dönerse ilerleyen günlerde kurdaki bu yükselme de etkisini zayıflatabilir değerlendirmeleri yapılıyor. Bunun sonucunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Dolar ne olur konusunda bir diğer önemli etken de elbette Amerika merkez bankası olan FED. Faiz kararları ile Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini doğrudan etkiliyor. Dolar tahminleri yapılırken FED faiz artırırsa ne olur diye bakılması gerekiyor.

FED 2020 yılının Nisan ayında aldığı karar ile piyasaların beklediği üzere herhangi bir oransal değişikliği gitmedi. Faizlerin aynı kalması ile fonlama oranı 0 – 0.25 aralığında kaldı. Yapılan açıklamada ise faizin sıfır civarında tutulmaya ve tahvil alımına devam edileceği belirtildi.

Merkez Bankası ise buna karşın 100 baz puan faiz indirimine gitti. Faiz azaldığında dolar yükselir düşüncesi ise bu sefer yine kendini gösterdi ve en son 2018 Ağustos ayında görülen 7.20’ler aşıldı. İlerleyen dönemlerde ise kur gelişmeleri alınacak önlemler netisinde takip edilecek.