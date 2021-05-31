Dolar rekor kırmaya devam ediyor!

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde 8.6136 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gören dolar, yeni haftaya da 8.55 liranın üzerinde başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,401 ve 1,422 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.50 yükselişle 1,422.06 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.41 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.15 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.5656 lira ve en yüksek 8.5796 lirayı gördükten sonra, 8.57 – 8.58 lira aralığında,

- euro en düşük 10.4506 lira ve en yüksek 10.4759 lirayı gördükten sonra, 10.45 – 10.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.1562 lira ve en yüksek 12.1821 lirayı gördükten sonra 12.16 – 12.17 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21845 - 1.22044 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21942 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne yataya yakın karışık bir açılış yapmasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"BIST 100’de geçtiğimiz hafta 1,462 seviyesinin geçilememesi teknik baskının artmasına neden oldu ve hafta içinde yaşanan kırılma ile 1,392 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı.

"Endekste haftanın son bölümündeki kapanışların 1,415 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi, teknik baskının artmasını engelleyen unsur oldu. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece 1,430 – 1,445 bölgesi dengelenme için takip edilecektir.

"Bu bölgenin üzerinde ise 1,462 seviyesi kritik olmaya devam ediyor. Burası aşılamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz.

"Aşağıda ise endeksin yeniden 1,415 kapanışlar yapması teknik baskının şiddetlenerek kısa vade için ilk kritik destek olarak takip ettiğimiz 1,390 civarının yeniden test edilmesine neden olabilir."