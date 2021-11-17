Dolar rekor üstüne rekor kırıyor!

Artan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle dolar/TL rekor üstüne rekor kırıyor. Kurda bu sabah 10,46 seviyesi görüldü

Dolar/TL, doların gücünü koruması, Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki toplantıda faizleri indireceği beklentisi ve enflasyon-para politikası endişeleriyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Bu sabah dolar/TL 10,46, euro/TL ise 11,80 ile rekor tazeledi.

Dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken; TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL’de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor.

Bu hafta TCMB’nin Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı para politikası kararı öncesinde ise açıklanacak önemli bir yurtiçi veri bulunmuyor.

100 PUANLIK İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

Reuters anketine göre, TCMB’nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20’lerde aylarca kalması bekleniyor.

ENFLASYONUN DAHA DA YÜKSELECEĞİ ENDİŞESİ

Ekonomistler cari fazlaya odaklanan TCMB’nin enflasyondaki yüksek seyre tepki vermeyeceğinden ve enflasyonun daha da yükselteceğinden endişeliler.

İki gün önce akaryakıt ve şeker, dün ise İstanbul’daki bazı ekmek cinslerine yapılan fiyat artışları enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti.

Yükselen enflasyonun dar gelirlilere yansımasını hafifletmeye çalışacağı söylenen hükümet ise çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere bütçede gevşeme yönlü uygulamalar belirginleşecek.

Enflasyondaki yüksek seyre rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskıyla geçen hafta yüzde 3 değer yitiren TL, sadece dün bir daha yüzde 3’e yakın değer yitirdi.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ

Dün akşam 10.45’e kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıkan dolar/TL bu sabah da 10,45’i gördü.

Geçen beş yılda değerinin üçte ikisini kaybeden TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında büyük bir farkla en çok değer kaybeden para birimi oldu. TL’deki yıl başından bu yana yüzde 28’i aşan değer kaybı ve çift hanelerden aşağı inmeyen enflasyon lokallerin alım gücünü de eritiyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise ekim sonunda tırmandığı 470 baz puana kıyasla gerilemiş olsa da son günlerde yükseliş eğilimi sergiledi. Geçen hafta 400 baz puanın altına inen CDS’ler bir önceki güne göre 7 baz puan artarak 413/417 baz puandan kapandı.