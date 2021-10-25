Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Türk lirasının değeri düşüyor

Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve 10 büyükelçinin açıklamalarına verilen yanıtla dolar hızlı yükselişini sürdürüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, avro 11,3700 liradan haftaya başladı. Dolar birkaç dakika sonra 9,78'e kadar yükseldi.

Merkez Bankası'nın üst üste faiz indirimine gitmesi ile döviz hızlı yükselişe geçmişti. Üstüne bir de 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrısı ve bu çağrı üzerine verilen yanıt dövizin daha da yükselmesine neden oldu.

Dolar en son 9,78'e kadar yükselirken, avro ise 11,39 olarak görüldü.