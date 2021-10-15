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Dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,21 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor
15 Ekim 2021 Cuma 10:39

Dün yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,09 üzerinde 9,1874 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 9,2290 ile zirveyi görmesinin ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 9,2130 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 değer kazancıyla 10,6970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,50 yükselişle 12,6250'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 93,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1610'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirterek, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.


Kaynak: AA
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