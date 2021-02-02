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Dolar son 6 ayın en düşük seviyesinde

Dolar kuru, 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü

Dolar son 6 ayın en düşük seviyesinde
02 Şubat 2021 Salı 11:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.

Dün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 7,1228 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 7,1290'dan işlem görüyor. 

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,6090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,7580'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,9, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2070 seviyesinde dengelendi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #merkez bankası
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