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Dolar yeni haftaya yükselişle başladı!

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı!
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:46

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,19 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyirde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,1643'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,1860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,0960'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 21,2420'den satılıyor.

Dolar endeksi, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 109,2 seviyesinde. Avro/dolar paritesi bugün 1'in altındaki hareketine devam ederek, yüzde 0,2 azalışla 0,9950'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Bugün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.


Kaynak: AA
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