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Dolar yeniden 15 lirayı aştı!

Dolar yeniden 15 lirayı aştı!
09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:14

Haftayı 14,95 seviyesinin üzerinde tamamlayan kuru, yeni haftaya 14,99 seviyelerinde işlem görerek başlamıştı. Dolar/TL kuru, saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı.

Geçen hafta Fed'in faiz kararıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 14,98'i aştı.

Dolar/TL kuru bugün saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı. Mart ayı başında 14,80 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL bu tarihten itibaren dar bir bantta seyrini sürdürüyordu. Aralık 2021'de uygulamaya konan kur korumalı mevduat sistemi ile dolar/TL kurundaki yükseliş büyük ölçüde frenlenmişti. Küresel piyasalarda da güçlenen Dolar, TL karşısında da uzun bir süreden sonra ilk kez 15 sınırını aşmış oldu.

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