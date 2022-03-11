Dolar yeniden yükselişte! 15 liraya ilerliyor!

Dolar Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası yükselişe geçti. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,95 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,8513'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,9500 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,79 artışla 16,4210'dan, sterlin/TL yüzde 0,65 yükselişle 19,5430'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 yükselmesinin ardından şu sıralarda 98,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün yüzde 7,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin yıllık enflasyonu ile birlikte Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın dolar talebini güçlü tutmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 7,11 milyar dolar açık verirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç olduğunu belirten analistler, 98'in ise destek olarak izlendiğini aktardı.