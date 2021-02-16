Dolarda düşüş sürüyor

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Birleşik Krallık'ın koronavirüs aşılamalarındaki artan hızına bağlı olarak kısıtlamaların beklenenden erken gevşetilebileceği beklentisiyle, sterlin dolar karşısında 2018 Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1.3946 dolara çıkarken, euro da yüzde 0.2 artışla 1.2150 doları aştı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi. Dolar, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.95 liraya, euro da 8.43 lira ile 8.50 liranın altına geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 Ocak ayında 21.5 milyar lira fazla veren bütçe 2021 Ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi. Bütçede faiz dışı açık bu yıl Ocak'ta 2.21 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönem faiz dışı fazla 34.2 milyar lira düzeyindeydi.

Bakanlık verilerine göre Ocak ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 113.8 milyar liraya yükselirken, faiz dışı giderler yüzde 4.4 artışla 91.8 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri de yüzde 72.2 artışla 21.9 milyar liraya çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,547 ve 1,565 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.56 artışla 1,562.49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.86, BIST Mali Endeks yüzde 1.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.36 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9427 lira ve en yüksek 6.9661 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında,

- euro en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.4620 lirayı gördükten sonra, 8.43 – 8.44 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6744 lira ve en yüksek 9.7168 lirayı gördükten sonra 9.68 – 9.69 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21257 - 1.21502 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21359 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Küresel piyasalardaki olumlu havanın ve TL’deki güçlü seyrin etkisi ile dün BIST 100 endeksi bir süredir geçmekte zorlanılan 1,550 seviyesinin üzerine çıkarak buranın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Böylece kısa vade için izleyeceğimiz yeni referans noktamız da burası oldu.

"Son günlerde endeksteki yukarı yönlü harekete karşın zayıf seyreden göstergelerde dünkü alımlarla birlikte toparlanma yaşandı.

"Endekste 1,550 üzerinde bir önceki tarihi zirve olan 1,582 yeniden gündeme gelmiş oldu. Burası da geçilecek olur ise endekste yükseliş yeni bir ivme kazanabilir. 1,550 altında ise 1,524 ilk güçlü destek konumunda."