AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
0
REKOR FİYATA SATILDI!
REKOR FİYATA SATILDI!
0
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0

Dolarda hızlı yükseliş! 8.27 lirayı gördü!

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, dolardaki artışı destekliyor

Dolarda hızlı yükseliş! 8.27 lirayı gördü!
30 Mart 2021 Salı 09:31

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,382 ve 1,398 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.75 artışla 1,392.57 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.1884 lira ve en yüksek 8.2886 lirayı gördükten sonra, 8.26 – 8.27 lira aralığında,

- euro en düşük 9.6398 lira ve en yüksek 9.7620 lirayı gördükten sonra, 9.73– 9.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.2785 lira ve en yüksek 11.4249 lirayı gördükten sonra 11.39 – 11.40 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.17602 - 1.17742 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17625 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"BIST 100 Endeksi’nde dün hisse ve sektörel hareketlere bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket izlesek de işlem hacmi son zamanların en düşük seviyelerinden birinde kalarak bu yükselişi desteklemedi.

"Teknik göstergelerin zayıf seyrini koruduğu endekste dün de bahsettiğimiz gibi tarihi zirveden 1,256 seviyesine kadar olan düşüşün geri dönüşünde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,384 ilk önemli destek olup, bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede 1359 ve devamında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,294 ile önceki dibin de bulunduğu 1,256 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir. Yukarıda ise 1,412 ve 1,423 ilk kademede izlediğimiz önemli dirençler konumunda."


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #abd
Önceki Haber
Bandırma'da zincirleme kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Sonraki Haber
İzmir'deki Çamlıçay Deresi'nde taşkın riski!
Dolar 8 liranın üzerine çıktı!
Dolar 8 liranın üzerine çıktı!
0
Türkler yemiyor ama... 30 milyon dolar getirisi var
Türkler yemiyor ama... 30 milyon dolar getirisi var
0
Zeytinyağı ihracat yasağına tepki: Üreticiyi küstürmeyin!
Zeytinyağı ihracat yasağına tepki: Üreticiyi küstürmeyin!
0
850 bin esnafa vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak?
850 bin esnafa vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak?
0
İzmir'de işsizlik oranı arttı
İzmir'de işsizlik oranı arttı
0
İşsizlik rakamları açıklandı: İstihdam oranı düştü
İşsizlik rakamları açıklandı: İstihdam oranı düştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.