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Dolarda hızlı yükseliş! Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor!

Dolarda hızlı yükseliş! Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor!
17 Mayıs 2022 Salı 11:32

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,85 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 15,5492'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.33 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre arttı ve 15,85'den işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksinde sınırlı düşüş yaşansa da 20 yılın en yüksek seviyelerinin korunduğuna işaret ederek, enflasyonist baskılara dair endişeler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin dolara olan talebin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını bildirdi.


Kaynak: AA
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