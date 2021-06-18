Dolarda yükseliş sürüyor. 8.70 liranın üzerine çıktı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı

Merkez Bankası da (TCMB), beklendiği gibi, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,413 ve 1,429 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.20 düşüşle 1,414.15 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.12 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.70 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.7087 lira ve en yüksek 8.7236 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,

- euro en düşük 10.3780 lira ve en yüksek 10.4039 lirayı gördükten sonra, 10.38 – 10.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.1254 lira ve en yüksek 12.1659 lirayı gördükten sonra 12.12 – 12.13 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.18955 - 1.19250 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18987 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde "Endeksin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed’in para politikasına yönelik mesajları piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Dün TCMB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek para politikasında sıkı duruş mesajları verdi.

"Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Endekste orta vadede 100 günlük basit hareketli ortalamanın direnç, 200 günlük basit hareketli ortalamanın ise destek olarak çalıştığını gözlemliyoruz.

"Kısa vadede satış baskısının hakim olduğu endekste 1,410 ve 1,393 destek seviyeleri önemini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,431, 1,440 ve 1,462 seviyelerini önemli direnç seviyeleri olarak izliyoruz.

"Son dört gündür düşüş eğilimi gösteren endeksin destek noktalarında hacimli bir şekilde tutunması gerçekleşmezse satış baskısının derinleşebileceğini düşünüyoruz."