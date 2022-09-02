LOZAN KAPISI YENİLENDİ
LOZAN KAPISI YENİLENDİ
0
ACI HABER GELDİ!
ACI HABER GELDİ!
0
GÜLŞEN'E HAPİS İSTEMİ!
GÜLŞEN'E HAPİS İSTEMİ!
0
İZMİRLİ MUHTARLAR SAHNEYE ÇIKIYOR
İZMİRLİ MUHTARLAR SAHNEYE ÇIKIYOR
0

Dolarda yükseliş sürüyor! Dolar ne kadar?

Dolarda yükseliş sürüyor! Dolar ne kadar?
02 Eylül 2022 Cuma 10:32

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,21 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,2048'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,2140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 18,1620'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,0320'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 109,98 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 109,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 0,9971'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki faiz kararı üzerinde etkili olacağını kaydederek, verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolar yükseliş
Önceki Haber
Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Sonraki Haber
İzmir'de ulaşıma fuar düzenlemesi
İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
0
Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Benzine ve motorine büyük indirim! 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak
0
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
0
Üzüm fiyatı kafaları karıştırdı
Üzüm fiyatı kafaları karıştırdı
0
Özgener: Açıklanan paketler etki yaratmaz, enflasyon düşürülmeli
Özgener: Açıklanan paketler etki yaratmaz, enflasyon düşürülmeli
0
Doğalgazdan sonra bir zam da elektriğe geldi!
Doğalgazdan sonra bir zam da elektriğe geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.