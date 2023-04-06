Dolar/TL, 19,27 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2690 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, 19,27 seviyesinden işlem görüyor
06 Nisan 2023 Perşembe 11:11

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2690 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2452'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de primle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,2690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 21,0150'den, sterlin/TL ise 0,3 azalışla 24,0370'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 101,9 ile önceki kapanışın hemen altında dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0910'dan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta açıklanan verilere göre, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin yoğunlaştığını, bu durumun piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirdiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında, güvenli liman arayışındaki yatırımcılarla alış ağırlıklı seyrin 6. güne taşındığını belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün yüzde 3,27 ile 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test ettiğini aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde de etkili olduğunu vurgulayarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsünün öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #DolarTL #Piyasalar
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