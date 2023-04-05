Dolar/TL ne kadar? Bir dolar kaç TL?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2560 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2560 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2246'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,2560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 21,1040'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 24,0660'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 101,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0970'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar karşısında diğer para birimlerini desteklediğini söyledi.

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58'den 42'ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.