Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama iddiasına yanıt!

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle domates konservesi ile salça ihracatına kısıtlama getirildiği iddiası üzerine Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak bir açıklama yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın Domates Konservesi ve Salça İhracatı Kayda Bağlanmasına İlişkin Basın Açıklaması;

"Devletimizin destekleriyle, bütün paydaşlarımızla birlikte ortak akıl şiarıyla Türkiye’nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını 2021 yılında 5,3 milyar dolara taşıdık.

Sektörümüzün 2021 yılı ihracat rekoruna geniş ürün gamıyla 729 milyon dolarla en büyük katkıyı domates ve mamulleri ihracatımız sağlamıştır.

Küresel meyve sebze piyasasında ciddi bir aktör olan ülkemiz, yıllık 14 milyon ton üretimle domates üretiminde dünyada dördüncü sırada bulunmaktadır.

Domateste ürün çeşitliliğinde de güçlü bir konumda olan Türkiye’nin ihracat menzili Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.

Ülkemize en çok döviz girdisi sağlayan sektörlerden biri olarak çizdiğimiz bu başarılı grafik hem ne kadar yüksek katma değerli ürünler ihraç ettiğimizi net bir şekilde ortaya koymakta, hem de orta vadede 10 milyar dolar ihracat hedefimize adım adım yaklaştığımıza işaret etmektedir.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile “Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça)” ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu değildir.

Ayrıca, bu ürünlerin ihracatı Bakanlığımız iznine de tâbi kılınmamıştır.

Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

200’e yakın ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörümüz Türk bayrağını dünyada ebediyen dalgalandırmaya devam edecektir.

Türkiye geneli meyve sebze mamul ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak hedefimize inancımız tam, morallerimiz en üst seviyede.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye ve bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz."