Dönüşüm hızla hayata geçmeli

İzmir’de deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirten iş dünyası temsilcileri, kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati bir önem taşıdığını vurguladılar

İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yayınladıkları birer mesajla İzmir’e geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, geride kalan yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. İzmir’de deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirten iş dünyası temsilcileri, kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati bir önem taşıdığını vurguladılar.

Bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Öncelikle tüm İzmir’imize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok büyük bir deprem ile sarsılmış olan kentimizde yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Doğal bir felaket olan deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu anlamda kentsel dönüşüm hayati önemdedir. İzmir’i bu anlamda öncelikli olarak dönüştürmek, depremin sadece birer sarsıntı olarak kabul görüleceği bir kent yapısı yaratmak zorundayız. Tekrar tüm İzmir’e geçmiş olsun diliyorum.

Kentsel dönüşüm şart

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Seferihisar açıklarında olan,neredeyse 7 şiddetine yakın depremle sarsılan İzmir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Can kayıpları ve yıkılan bina haberleri ile deprem ile yaşadığımız korkuya bir de büyük üzüntü eklendi. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kentsel dönüşümün en birincil önceliğimiz olduğu gerçeği ile bir kez daha yüzleştik. Bu konuyu yaralarımızı sardıktan sonra kentin gündemine taşımamız şarttır.

Ortak çalışma yapılmalı

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: İzmir’e geçmiş olsun diliyorum. Büyük bir deprem ile sınandığımız bu günde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim. Deprem ülkemizin ve kentimizin gerçeğidir, bunu her deprem döneminde hatırlar, sonrasında maalesef unuturuz. Diliyorum ki İzmir’in her konudaki özel duyarlılığı deprem konusunda da ülkemize örnek olacaktır. Yaralarımızı sardıktan sonra İzmir ve deprem üzerine şehrin tüm kurumları ve STK’lar olarak ile beraber bir çalışma içine girmemiz de şarttır. Tekrar İzmir’imize geçmiş olsun.

Birinci önceliğimiz olmalı

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Deprem nedeniyle tüm İzmir’e geçmiş olsun diliyor, yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Deprem ülkemizin en önemli doğal afetlerinin başında gelmektedir. Deprem bölgesinde olan İzmir de bu konuda bilinçlenmeli ve özellikle yapılarını güçlendirmek zorundadır. Her felakette yapılması gerekenleri hatırlayan, sonrasında unutan yapımız nedeniyle bu sorunlar gelecek nesillere devrediliyor. Deprem bu ülkenin birincil önceliği olmalı ve deprem kuşağında yer alan tüm kentlerimiz bu konuda acil olarak çalışma yapmak zorundadır. Merkezi hükümetin de bu konuda özellikle kentsel dönüşümü teşvik edici önlemleri almalıdır. Tekrardan İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Bize ders olmalı

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Deprem ile sarsılmış İzmir’e öncelikle geçmiş olsun diyorum. Can veren hemşerilerimize rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kentsel dönüşüm ve deprem ülkemizin öncelikli gündemidir. Bu sebeple özellikle böylesi şiddetli depremler sonrası yaşananlar bizlere ders olmalı ve önlemleri buna göre almamız gerekmektedir. Kentsel dönüşümü teşvik edici düzenlemeler ulusal bazda yapılmalı ve kentin mülki amirleri ve kurumları ile beraber sivil toplum kuruluşları ortaklaşa bir İzmir ve Deprem Konferans düzenlemelidir. Özellikle deprem sonrası kentin toplanma alanlarının kısıtlılığı, trafiğin kilitlenerek ambulansların bile trafikte sıkıştığını gördük. Bu da demektir ki deprem sonrası kentlinin nasıl davranması gerektiği konusunda da çalışma yapılması şart. Tekrar kentimize geçmiş olsun diliyorum.

Dönüşüm için teşvikler verilmeli

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: İzmir’e deprem vesilesiyle geçmiş olsun diliyorum. Can kaybı da yaşadığımız bu şiddetli deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim. Deprem kuşağındaki kentimizin yapı stoku ne yazık ki istendiği kadar güçlü değil. Bu konuda kentin birinci önceliği deprem ve kentsel dönüşüm olmalıdır. Deprem sonrası gündemi buna göre belirlemek, eski binaların dönüşebilmesi için bina sahiplerini teşvik edici düzenlemelerin tekrardan yapılması gerekmektedir. Deprem sonrası trafiğin kilitlendiği, zabıtaların trafik polisliği yaptığı, telefonların çalışmadığı bir ortam gördük. Parkların, yeşil alanların böylesi zamanlarda ne kadar değerli olduğunu anlamış olduk. Deprem sonrası kriz anında kentlinin nasıl davranması gerektiği konusunda da kentliyi bilgilendirici çalışma yapmak da bir aciliyet olarak ön plana çıktı. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.

Eski binalar hızla dönüşmeli

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Öncelikle yaralı vatandaşlarımıza sağlık, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onlarca binanın yıkıldığı, onlarca binanın hasar aldığı bu büyük deprem ile kentimiz sınanmıştır. Bu deprem göstermiştir ki ülkemizin birincil önceliği depremdir. Böylesi bir doğal afet karşısında eli kolu bağlı kalan insanoğlunun yapacağı tek şey, içine girdikleri binaları depremde yıkılmayacak şekilde yapmak olmalıdır. İzmir de bu konuda çalışma yapmalı ve eski binaları hızla dönüştürerek depreme dayanıklı hale getirilmelidir. İlk gelen haberlerde bazı hastanelerin de hasar aldığı ve boşaltılmak zorunda kaldığını gördük. Öncelikle tüm kamu binaları kentin en sağlam binaları olmak zorundadır. Bu konuda merkezi yönetim hızla bir çalışma yapmalı ve kriz anında yardımları organize eden kamu binalarının, yaralanan vatandaşlarımıza şifa dağıtan hastanelerin birer kazazede olmaması gerekiyor. Kilitlenen trafik de gösterdi ki İzmirli de böylesi bir felaket sonrası nasıl davranması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu konuda STK’lar olarak çalışma yapmamız gerektiğini görmüş olduk. Tekrar kentimize geçmiş olsun diliyorum.