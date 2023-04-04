Döviz kuru güne kaç TL'den başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2060 liradan, avro 20,9100 liradan güne başladı. Serbest piyasada 19,2040 liradan alınan dolar 19,2060 liradan satılıyor. 20,9080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,9100 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 19,2010 lira, avronun satış fiyatı da 20,9410 lira olmuştu.