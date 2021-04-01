Döviz kurundaki dalgalanmaya iş dünyasından tepki: Önümüzü göremiyoruz

İZTO mart ayı meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Dövizdeki dalgalanmanın sanayicileri ve ticaret erbabını zorladığını belirtti. Özgener, “Kurdaki aşırı dalgalanma ve marjların çok yüksek olması; iş dünyamızın önünü görmesini engelliyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Odanın mart ayı faaliyetleri ve gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kovid-19 salgınındaki vaka artışlarına dikkat çekerek “Ülke genelindeki vaka sayılarımız 40 bine yaklaştı ve günlük vaka sayısında en yüksek artışı yaşadık. Vakaların bu hızla artmaya devam etmesi en önemlisi sağlığımızı tehdit ederken, öte yandan hem ticari hem sosyal yaşamımız üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmayı sürdürüyor. Aşılamayla kazandığımız umutlarımızı tedbirsizlik ve vaka artışıyla harcıyoruz. Hayatın durma noktasına geldiği günlere geri dönmek ekonomimizi derinden sarsar” dedi.

Ramazan ayıyla birlikte daha sıkı tedbirlerin uygulanacağını belirten Özgener, faaliyetlerini sürdürmede çok zor zamanlar geçiren yeme-içme sektörü başta olmak üzere, zorda olan diğer sektör grupları için 2020 yılındaki vergi ve SGK ödemelerinin, kira stopajlarının iptal edilmesi kira yardımı yapılması, ciro kaybı desteği sağlanması, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri gibi sabit ödenen borçların iptali, vadesi gelen kredilerin yeniden, uygun koşullarda yapılandırılması ile desteklenmesini istedi.

Önümüzü göremiyoruz

Konuşmasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasın ardından yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Özgener, “19 Mart’taki değişiklikle pandemi sürecindeki ekonomide yeni ve önümüzü görmenin zorlaştığı bir döneme girdik. Bu görev değişikliği sonrası, resmi olarak politika faizlerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Yapılan açıklamalar, faizlerin düşük tutulmak istendiği şeklinde yorumlandı ve ekonomik birimlerin bağımsızlığı ile ilgili güven tam anlamıyla tesis edilemedi. Dövizde yaşanan artış ve tüm dünyada emtia fiyatlarının yükselmesi, fiyat artışları tehdidini körüklüyor. Bu, önümüzdeki dönem zam artışlarına neden olurken, girdi maliyetlerini de artırabilir. Dövizdeki dalgalanmalar;sanayicilerimizi ve ticaret erbabını zorluyor. Kurdaki aşırı dalgalanma ve marjların çok yüksek olması; iş dünyamızın önünü görmesini engelliyor, yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırım kararlarının askıya alınmasına neden oluyor. Özellikle ham madde fiyatlarında, girdi ve üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar, zaten pandemi nedeniyle tam kapasite çalışmayan birçok firmanın maliyetlerinin daha da artmasını tetikleyecek” diye konuştu.

Yüksek faiz kaçınılmaz

Merkez Bankası politikalarına ve bağımsızlığına olan güvenin sarsılması sonucu yurtdışı yatırımcılarını Türkiye portföylerini azaltmaya devam etmesine ve Türk Lirası ile diğer finansal varlıklar üzerindeki dalgalanma boyutunun artmasına sebep olduğunu ifade eden İZTO Başkanı Özgener, “Bu durum,Türkiye’nin dış finansmanda daha kısa vade ve daha yüksek maliyete katlanması anlamına geliyor. Bu yüksek maliyetin, yurtiçi piyasalara daha yüksek faiz olarak yansıması ise kaçınılmaz. Gerekli güven ortamı tesis edilemediği taktirde, önümüzdeki dönemde “yüksek faiz, zayıf Türk Lirası ve yükselen enflasyon” tablosu ile aynı anda karşılaşabiliriz” uyarısında bulundu.

İzmir’de ihracat gücünü gösteriyor

Şubat ayı dış ticaret verilerine göre İzmir’de ihracatın ithalata göre daha güçlü artış gösterdiğini kaydeden Özgener, “Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 9,4 arttı. Kentimizde ise şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,9, ithalat yüzde 11,3 arttı. Kentimizde ülkemiz geneline göre ihracatın ithalata göre daha güçlü artış eğilimini yakalaması ve dış ticaret fazlası veren kent konumumuz, kentimiz ekonomisi için büyük bir artı niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Can suyu oldu

Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı “Eğitim Kart” projesi ile sektörün toplamda 4 milyon TL ‘lik bir can suyuna kavuştuğunu ‘Eğitim Kart’ projesinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istedi.

“Virüs sadece küçük esnaftan mı bulaşıyor”

Hafta sonu esnafların kapalı olmasını eleştiren Tütüncüoğlu, “Biz esnaflar kapalı iken üç harfli marketler 365 gün açık. Haksızlık bu. Virüs sadece küçük esnaftan mı bulaşıyor. Ya hafta sonları 3 Harfli marketlerde dahil tamamen kapatılsın. Ya da 3 Harfli marketlerin gıda ve temizlik malzemesi dışında ürün satışı yasaklansın” diye konuştu.