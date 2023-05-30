DTO İzmir Başkanı açıkladı: Selanik-İzmir hattı tamamen bitti

DTO İzmir Başkanı Yusuf Öztürk, Selanik-İzmir Ro-Ro hattı için uzun yıllar mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu elde edemediklerini kaydederek hatın tamamen bittiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Selanik-İzmir Ro-Ro hattı için uzun yıllar mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu elde edemediklerini kaydetti. Şube binasında gerçekleşen toplantıda Öztürk, İzmir-Selanik hattı ile ilgili gelişme; çeşitli platformlarda anlatmaya gayret gösteriyorum kesinlikle bitti. Bir örnek teşkil etsin. Bir daha böyle bir şeyle karşılaştığımızda enine boyuna düşünmek lazım. Çok emek verdik hem de yıllarca emek verdik. Sadece şahsım değil birçok arkadaşım bu konuda emek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve birçok otorite bu işe gönül verdi. 20 sefer yaptı her seferde ortalama 10-12 kamyon taşıdı. 2 buçuk milyon Euro kaybetti. Dayanması zordu. Aşmak için her şeyi yaptık. Kara nakliyesi yapan firmalarla ricada bulunduk. Ticaretin de gidiş noktasında sıkıntılar vardı. Ama dediğim gibi hat tamamen bitti” dedi.



ÖZTÜRK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında, ülkemizin gelecek beş yılını şekillendirecek olan yoğun bir seçim maratonunu geride bıraktık. 14 Mayıs’taki seçimlerde oluşan Yeni Meclis’e, milletvekillerine başarılar diliyorum. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda çoğunluğun oyunu alarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Demokrasiyi içselleştirmiş, oy kullanmanın temel hak olduğunu kavramış vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.



YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

"Seçim sürecinin geride kalması, ana gündem maddemiz olan ekonomiye odaklanmamızı da mümkün kılacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Öztürk, "Ülkemizin önünde başta yüksek enflasyon, sürdürülebilir üretim, teknolojik ve çevresel dönüşüm, istihdam ve genç işsizliği, rekabetçi kur, finansmana erişim zorluğu gibi bir dizi konu var. İhracatçılar, döviz kurunun baskı altında tutulmasından dolayı ihracat, sanayiciler ise yüksek maliyetli kredi nedeniyle yatırım yapamaz hale geldiklerini ifade ediyorlar. Yeni ekonomi yönetiminden, tüm bu konuları titizlikle değerlendirip, Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak ve herkesin önünü göreceği bir yol haritası oluşturmasını bekliyoruz. Biz denizciler olarak bu yeni dönemde denizcilik politikalarına özel bir önem verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İZMİR ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Konuşmasında küresel ticaretteki durgunluğun en hızlı hisseden deniz taşımacılığında yavaşlama devam ettiğini de kaydeden Öztürk, "10 Mayıs’tan bu yana aşağıya inen Baltık Kuruyük Endeksi, 1600 puandan 1172 puana düştü. Ana rotalardaki navlunları gösteren Dünya Konteyner Endeksi (Drewry) geçen hafta 1,685 dolar ile geçen yılın yüzde 78 altında seyrediyor. BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) araştırmasına göre deniz taşımacılığı operatörleri, zayıf talep ve düşen navlunlar nedeniyle ilk çeyrekte gemilerinin hızını bir yıl önceye göre yüzde dört düşürmek zorunda kaldılar. Navlunlarda iyileşme olmadığı takdirde 2025 öncesi gemi ortalama hızının yüzde 10’a kadar düşebileceği öngörülüyor. Yavaşlayan deniz ticareti ve bir buçuk yıla yakındır devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı, limanlarımızda etkisini gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 Ocak-Nisan döneminde Türkiye limanlarında 3 milyon 871 bin TEU yük elleçlendi. Geçen yılın aynı döneminde limanlarda 4 milyon 252 bin TEU konteyner elleçlenmişti. Düşüş oranı yüzde dokuza yaklaştı. Aynı dönemde İzmir Limanları’nda elleçlenen konteyner 601 bin TEU, elleçlenen her çeşit yük 30 milyon ton oldu. İzmir’de elleçlenen konteynerde düşüş olsa da, bu gerileme Türkiye ortalamasının altında kaldı" diye konuştu.