DTO İzmir'de eleştiri bombardımanı: Türkiye'de her şey yavaş ilerliyor

DTO İzmir Şubesi Meclisi'nde Başkan Yusuf Öztürk, İzmir-Selanik seferlerinin durduğunu açıkladı. İzmir'de hayata geçmeyen ya da yarım bırakılan projelere ilişkin ise Öztürk, "Türkiye'deki en büyük problem her şeyin yavaş ilerlemesi" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Meclisi kasım ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Argun Gündüç idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıya DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün iki ya önce başlayan İzmir-Selanik seferlerinin durmasına ilişkin değerlendirmeleri ile Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik'in İzmir Körfezi Sirkülasyonu Kanalı ve Çandarlı Limanı, Alsancak Limanı ve Güzelbahçe Balıkçı Barınağı çıkışları damga vurdu.

İzmir-Selanik seferleri durdu

Toplantıda ekim ayında Ege'nin iki yakasında başlayan İzmir-Selanik Ropax Hattı'ndaki seferlerin kapandığını belirten DTO İzmir Şubesi Başkanı Öztürk, "Maalesef 2 ay evvel başlayan hattın nisan veya mayıs ayına kadar kapanışını yapıyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil. DTO olarak mütevazi olamayacağım. 8 senedir bu hatla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Defalarca Yunanistan'a gittik, Yunanistan'dan misafir kabul ettik. Ana amacı; Türkiye'nin ihraç yüklerini Avrupa'ya ne kadar hızlı, en maliyetsiz şekilde sokarızdı. Bugün İzmir'den çıkış yapan sadece Çeşme'den bir firmamız var o firmamızda Dresden Limanına gidiyordu. İzmir'den diğer firma İspanya'ya gidiyor. Daha öncesinde de başka bir firma Fransa'da Sete'ye gidiyordu. Avrupa'ya güneyden İspanya Fransa İtalya'dan giriş yapılıyor. Dünyada en fazla kira geliri getiren gemi tipi ro-ro. Bir ro-ro firması, aynı denizi kullanan 2 ülke böyle bir hattı kurdular. Mayısa kadar durdurdular. Ana nedeni desteksizlik. Neden destek yok onu anlamıyorum. İspanya'dan Fransa'dan İtalya'dan giriş yapılıyorken İzmir'den Selanik'e gidiş, Selanik'ten Güney Avrupa'ya, Balkanlara giriş Türkiye lojistik açısından daha iyi değil mi? Yeterli destek görülemedi. Bu destek olmadığı sürece insanların para kazanması söz konusu olmadığı için büyük kayıplarla bu hattın kış sezonu boyunca kapatılmasına kadar verildi. Sadece ro-ro değil aynı zamanda pessenger hattı. Toplu bir zarar söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin lojistik performansı diyoruz dünya bank kriteri, niye Türkiye çok alt sıralarda? Lojistik performansımız çok iyi değil. Bu da dış yatırımı etkiliyor. Sadece böyle değerlendirmemek gerekiyordu. Lojistik firmalarımızın bu hatta büyük destek vermesi gerekiyordu ama olmadı" diye konuştu.

Çelik'ten Çandarlı, Alsancak ve Güzelbahçe çıkışı

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik ise İzmir'de hayata geçmeyen ya da yarım projelere ilişkin eleştirilerde bulundu. Kuzey Ege Çandarlı Limanı üzerinden eleştirilerine başlayan Çelik, "Çandarlı'yı yapamadık. Parayı gömdük, mendireği yaptık 8 yıldır duruyor. Niye yapamadık? Çandarlı'nın artık gündemin birinci maddesi haline gelmesi lazım. Alsancak Limanı'nda da artık şu alt yapıyı bitirelim. Yeni yeni rıhtımları, yaklaşım kanallarını topladık. Ben bu konuyu bir toplantıda gündeme getirdiğimde 'ÇED var, belediyenin onayı lazım' denilmişti. Bunlar tartışılırken bu ülkede iki tane nükleer santralin temeli atıldı. Dört tane otoban, bilmem kaç tane baraj yapıldı. Allah aşkına biz Alsancak Limanı'nı niye yapmadık? İşçi derseniz işçi yok. İşsizlikten millet kırılıyor, Alsancak Limanı'ndan posta bulamıyoruz. Akıl alır gibi değil. Taramalar ilgili bundan 5 sene önce gündemin ana maddesiydi. Yaklaşım kanalı ve Alsancak Limanı'nın rıhtımları ve ard alanı taranacak, birde kuzeyde sirkülasyon kanalı taranacaktı. Bu taramanın liman yaklaşım kısmını TCDD, kuzeydeki sirkülasyon kanalını da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktı. Ama 3-4 yıldır herkes sustu. 4 yıldır TCDD yaklaşım kanalını ve rıhtımları tarıyor. Ama sirkülasyon kanalı ile ilgili adım atılmıyor. Kimsede konuşmuyor? 5 sene önce yapsaydık belki bugün körfezi daha temiz görecektik. Eğer bilim adamlarına göre bir şey değişmediyse artık buyurun bunu yapalım. Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda üst yapı yok. Oranın modern bir balıkçılık limanı olması hayaliyle yola çıktık. Proje şimdi bağlama yeri olarak var ama balıkçılık sektörü için kadük. Neyi bekliyoruz? Yapılacak yatırım 80 milyon TL. Eli yüzü düzgün 30 tane makam arabası. Niye dört yıldır bekliyor onu da bilmiyorum" dedi.

"En büyük problem her şeyin yavaş ilerlemesi"

Çelik'in ardından tekrar söz alan Başkan Yusuf Öztürk ise "Türkiye'de bir şeyler yapmak o kadar kolay değil. Türkiye'deki en büyük problem her şeyin yavaş ilerlemesi. Türkiye'deki asıl problem çok fazla demokratik olmak. Güzelbahçe Balıkçı Barınağı 15 sene evvel yoktu, bugün var. Eksikler var bunların üzerine gidilmesi lazım. Bizim görevimiz bunları idareye bildirmek. Ama ben merak ediyorum idarenin hiç mi haberi yok? Çandarlı Limanı yapıldı ama böyle kalması doğru değil. Yaklaşım kanalıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim son derece haklı. Ama bir gerçek var İzmir'de de çevre baskısı, mahalle baskısı, siyasi baskı her türlü baskı var. Çıkardığın çamuru nereye atacaksın baskısı var. ÇED problemi var da var. İzmir Büyükşehir Belediyesi sirkülasyon kanalını gerçekleştiremedi demek çok doğru değil" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca DTO İzmir Şubesi 2023 yılı bütçesi 89 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.