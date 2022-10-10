DTO İzmir’de yeniden Öztürk dönemi

İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi 2022-2026 dönemi seçimleri sona erdi. Seçimlere tek listeyle giren Yusuf Öztürk üçüncü kez yönetim kurulu başkanı seçilirken yeni meclis başkanı da Argun Gündüç oldu

FATİH ÖZKILINÇ- İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi 2022-2026 dönemi seçimleri tamamlandı. Geçen hafta başında meclis üyelikleri seçimiyle başlayan süreç yönetim kurulu ve meclis başkanlık seçimiyle sona erdi. Seçimlere tek listeyle giren ve iki dönemdir DTO İzmir Şubesi yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yusuf Öztürk, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 2022-2026 dönemi ilk meclis toplantısı en yaşlı üye Argun Gündüç başkanlığında şube binasında toplandı. Toplantıda meclis başkanlık divanı seçimlerinde tek aday olan Gündüç meclis başkanı seçilirken meclis üyesi Ümit Yılmaz ise meclis başkan yardımcısı oldu. Yeni dönemde DTO İzmir Şubesi’nde kadın meclis üyesi sayısı 2’den 3’e çıkarken Milli Sporcu Çağla Kubat’ta kadın meclis üyesi olarak yerini aldı.

Öztürk destek istedi

Seçim sonrası yapılan ilk mecliste konuşan DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, bu dönemde biraz daha farklı hareket edeceklerini belirterek “İlk dönemimizde 24 senelik tek adam yönetimine muhalefet ederek girdik ve kazandık. İkinci dönemde biraz daha farklılaştı. Pandemi ve depremde ikinci dönemimiz çok fazla kolay geçmedi. Bu dönem gerçekten bir meclis çalışması gerçekleştirmek ve daha etkin bir meclis olmasını istiyoruz. Geçmiş dönemlerde kendimiz yönetim kurulu olarak bir şey yaratıyorduk ve biz yapıyorduk. Ama artık daha demokratik ve konuşan bir meclis olması lazım. Sorunları getiren ve sorunları çözen bir meclis olsun istiyoruz. Sorunları çözebilmek için sizden omuz talep ediyoruz” dedi.

Yeni dönem DTO İzmir Şubesi şu şekilde oluştu: Meclis Başkanı Argun Gündüç, Meclis Başkan Yardımcısı Ümit Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Yönetim Kurulu Sayman Üye Hakkı Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Nevzat Kanıer, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hüseyin Soyuer, Meclis Üyeleri Ali Burçin Eke, Alper Kırkpınar, Çağla Kubat, Erman Kocabaş, Gülant Candaş, Hasan Piroğlu, Hüseyin Akduman, Mehmet Aksoy, Orçun Erbayraktar, Önder Türkkanı, Sinem Vildan Mecik, Şeref Bademci, Yusuf Taner İzmirlioğlu